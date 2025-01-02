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REPLAY | BURNLEY V STOKE CITY

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SCOTT PARKER | REACTION | BURNLEY V STOKE CITY

PARKER REVIEWS 'FRUSTRATING' AFTERNOON AGAINST THE POTTERS

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OLIVER SONNE | FIRST INTERVIEW

REPLAY | MIDDLESBROUGH V BURNLEY

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