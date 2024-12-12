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ADOBE WOMEN’S FA CUP THIRD ROUND DETAILS CONFIRMED
04/12/2024
News
2 min read
All the information you need for Nottingham Forest clash
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
2
WOL
11
28
3
BUR
10
25
4
RUG
10
22
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DETAILS OF RE-ARRANGED NOTTINGHAM FOREST TRIP CONFIRMED
NOTTINGHAM FOREST TRIP POSTPONED
GALLERY: WOMEN TRAIN AHEAD OF NOTTINGHAM FOREST
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
2
WOL
11
28
3
BUR
10
25
4
RUG
10
22