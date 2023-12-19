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FA YOUTH CUP PREVIEW: BURNLEY V BIRMINGHAM CITY
06/12/2023
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2 min read
Young Clarets host Blues in cup action
Championship table
Full table
POS
Team
PL
PTS
1
LEE
25
52
2
BUR
25
49
3
SH U
25
49
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