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CLARETS NEED TO BE ‘CLINICAL’ AGAINST FOREST SAYS LORD-MEARS
07/03/2025
News
3 min read
Midfielder looks ahead to Sunday’s match
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
3
STO
18
40
4
BUR
16
37
5
RUG
16
31
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GALLERY: WOMEN PREPARE FOR NOTTINGHAM FOREST
COACH TRAVEL FOR WOMEN’S MATCH AGAINST NOTTINGHAM FOREST
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GALLERY: WOMEN PREPARE FOR NOTTINGHAM FOREST
COACH TRAVEL FOR WOMEN’S MATCH AGAINST NOTTINGHAM FOREST
English Women's National League - North table
Full table
POS
Team
PL
PTS
3
STO
18
40
4
BUR
16
37
5
RUG
16
31