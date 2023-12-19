FA YOUTH CUP PREVIEW: BURNLEY V BIRMINGHAM CITY
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FA YOUTH CUP PREVIEW: BURNLEY V BIRMINGHAM CITY

18/12/2023
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POSTeamPLPTS
1LEE2552
2BUR2549
3SH U2549